Мощный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

В подмосковном городе Долгопрудный на одном из складов в микрорайоне Хлебниково начался сильный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Поступила информация о пожаре на складе в микрорайоне Хлебниково», — говорится в сообщении спасателей.

По данным агентства, на складе к настоящему времени обрушилась кровля. Площадь пожара составляет 6,5 тыс. квадратных метров.

Информация о пострадавших и погибших уточняется. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.