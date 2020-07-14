В Думу внесены поправки о совместном устройстве братьев и сестер, оставшихся без родителей

Группа сенаторов внесла в Госдуму поправки в семейное законодательство о совместном устройстве братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей, сообщает ТАСС.

Глава временной комиссии по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина рассказала. что законопроект гарантирует передачу братьев и сестер под опеку только вместе, передача разным лицам не допускается.

Отступить от этого положения можно будет только если дети не могут жить вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка отдельно отвечает его интересам.

Кроме того, поправки предусматривают запрет на возврат ребенка в детский дом спустя 3 года после его усыновления.