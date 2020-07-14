Власти Абхазии заявили, что полностью победили коронавирус на своей территории

Абхазский оперативный штаб заявил, что на территории республики не осталось ни одного носителя коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Четырнадцатого июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов (курсанты)», — говорится в сообщении.

Последние результаты тестирования граждан свидетельствуют о том, что COVID-19 ни у кого из жителей страны не подтвержден.

Всего в Абхазии с начала пандемии было обнаружено 38 случаев заражения инфекцией, одна пациентка скончалась, остальные были выписаны из под наблюдения.

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