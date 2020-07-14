Власти Абхазии заявили, что полностью победили коронавирус на своей территории
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Абхазский оперативный штаб заявил, что на территории республики не осталось ни одного носителя коронавируса, сообщает РИА «Новости».
«Четырнадцатого июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов (курсанты)», — говорится в сообщении.
Последние результаты тестирования граждан свидетельствуют о том, что COVID-19 ни у кого из жителей страны не подтвержден.
Всего в Абхазии с начала пандемии было обнаружено 38 случаев заражения инфекцией, одна пациентка скончалась, остальные были выписаны из под наблюдения.
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