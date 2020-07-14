Сбербанк проводит проверку после сообщений о возможных домогательствах со стороны двух сотрудников

Сбербанк отстранил двух сотрудников на время внутренней проверки после появившейся в соцсетях информации о возможных домогательствах с их стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«В отношении сотрудника ПАО «Сбербанк» Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО «С-Маркетинг» Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что относятся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки случившегося.

«13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО «Сбербанк» была инициирована внутренняя проверка. На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей», — сказали в пресс-службе.

13 июля в русскоязычном Twitter пользователи начали рассказывать о случаях харассмента, которые случались в журналистской среде. Несколько пользователей Twitter обвинили в домогательствах семерых журналистов: шеф-редактора и фоторедактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова, бывшего сотрудника Men's Health Russia и «Газеты.Ru» Сергея Миненко, экс-журналистов «Открытой России» Руслана Гафарова и Александра Захарова, ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова и сотрудника «Медиазоны», а также портала «Такие дела» Павла Никулина.

«Газета.Ru» запросила комментарии у журналистов, которые пока не ответили на обвинения в домогательствах.

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