Ученые перечислили симптомы заражения коронавирусом

Ученые Колумбийского университета в США перечислили все симптомы коронавируса. Результаты соответствующего исследования содержатся в журнале Nature Medicine.

Согласно их заключениям, COVID-19 помимо дыхательных путей сказывается и на других органах.

Так, коронавирус может вызвать ряд осложнений: образование тромбов, дисфункцию миокарда и аритмию, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, а также неврологические и другие расстройства.

Последние замечены примерно у трети пациентов.

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