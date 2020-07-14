Ученые перечислили симптомы заражения коронавирусом
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Ученые Колумбийского университета в США перечислили все симптомы коронавируса. Результаты соответствующего исследования содержатся в журнале Nature Medicine.
Согласно их заключениям, COVID-19 помимо дыхательных путей сказывается и на других органах.
Так, коронавирус может вызвать ряд осложнений: образование тромбов, дисфункцию миокарда и аритмию, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, а также неврологические и другие расстройства.
Последние замечены примерно у трети пациентов.
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