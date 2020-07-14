Медведев допустил вторую волну коронавируса

Нельзя гарантировать, что второй волны коронавируса не будет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», — сказал Медведев.

Он также напомнил, что в мире эпидемия никуда не ушла, а, возможно, только начинается.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тысяч человек.

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