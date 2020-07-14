На Урале мужчина поджег своего начальника
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В Екатеринбурге мужчина поджег своего начальника, из-за чего тот скончался, пишет прокуратура Свердловской области.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30-летний мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.
По данным следователей, 14 сентября 2019 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения косил траву, когда вступил в конфликт со своим начальником из-за зарплаты. Мужчина схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил работодателя и поджег его. Также загорелся тротуар и припаркованный рядом автомобиль.
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