На Урале мужчина поджег своего начальника

В Екатеринбурге мужчина поджег своего начальника, из-за чего тот скончался, пишет прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30-летний мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

По данным следователей, 14 сентября 2019 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения косил траву, когда вступил в конфликт со своим начальником из-за зарплаты. Мужчина схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил работодателя и поджег его. Также загорелся тротуар и припаркованный рядом автомобиль.

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