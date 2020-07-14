Главред «МК» вступился за обвиненных в харассменте журналистов

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член Общественной палаты РФ Павел Гусев заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес некоторых российских журналистов должны быть подкреплены доказательствами.

«Я не верю в это. Если есть домогательства, это нужно заявлять сразу, а не через несколько месяцев или полгода. Кроме того, необходимо иметь соответствующие доказательства, после чего заявлять: «Сегодня в час дня он меня трогал за грудь». Даже через 6,5 лет некоторых журналистов неожиданно обвиняют домогательствах. Это мода, которую взяли в США», — сказал Гусев в беседе с «Газетой.Ru».

Главред «МК» добавил, что не стал бы увольнять сотрудника, оказавшегося участником подобного скандала.

«Если этот журналист порядочный и талантливый, я бы постарался найти пути урегулирования этих вопросов. Сразу бы не увольнял», — заключил он.

Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, ведущий «Дождя» Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.

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