В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины по горожанам

В американском Бруклине неизвестный открыл огонь из машины по горожанам, пострадали по меньше мере пять человек. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 13 июля. Мужчина ехал на автомобиле и стрелял в жителей города в районе улицы Рокуэй Паркуэй.

По информации полиции, во время стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, позже травмы получили еще четыре 19-летних подростка.

Все пострадавшие были направлены в больницу.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

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