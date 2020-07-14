Еще 20 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Бразилии

За сутки число заразившихся коронавирусом в Бразилии выросло на 20 286 человек, сообщил Минздрав страны.

Согласно официальным данным, всего с начала пандемии в стране заболели более 1,8 млн человек, 72 тыс. из этого числа умерли (+733 за сутки). Выздороветь после заражения смогли более 1,1 млн пациентов.

Стоит отметить, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.

Общее число заболевших в мире составляет 13 006 764. Кроме того, число летальных случаев составило 570,7 тыс. человек. С начала пандемии смогли выздороветь после заражения инфекцией более 7,1 млн пациентов.

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