Единую биометрическую систему хотят наделить статусом государственной

Единую биометрическую систему (ЕБС), в которой хранятся слепки лица и голоса более 140 тысяч россиян, могут наделить статусом государственной, пишут «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи и «Ростелеком».

В настоящее время этот вопрос уже рассматривается. В Минкомсвязи пояснили, что в случае наделения ЕБС государственного статуса, сведения о гражданах будут гарантировано находиться в сохранности. Кроме того, сферу применения биометрии могут расширить на медицинские, образовательные и даже муниципальные услуги.

В «Ростелекоме» добавили, что скорость наполнения и количество регистраций увеличится, если биометрическая система расширит сферы своего применения.

По мнению главы компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, биометрия — это технологический прогресс, который уже нельзя остановить.

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