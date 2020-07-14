Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 0.07 мск, в Домодедово задержано 10 рейсов и девять — отменено. В свою очередь, во Внуково один рейс задержан и 10 — отменено.

В это же время в Шереметьево задержано два вылета.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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