Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 0.07 мск, в Домодедово задержано 10 рейсов и девять — отменено. В свою очередь, во Внуково один рейс задержан и 10 — отменено.
В это же время в Шереметьево задержано два вылета.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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