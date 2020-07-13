Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Пилот самолета принял решение о посадке из-за курившего на борту пассажира, рассказал источник. После посадки пассажир был снят с самолета и передан полиции.

Самолет вылетел по маршруту после дозаправки, добавили в экстренных службах.

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