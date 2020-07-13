Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о разливе топлива на Таймыре

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о разливе авиационного топлива в Таймырском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте СК.

Расследование уголовного дела по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ находится на контроле в центральном аппарате ведомства, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 44 т топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива в Красноярском крае. После инцидента в поселке Тухард был объявлен режим ЧС муниципального характера.

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