Майами назвали «новым Уханем»

Американский город Майами во Флориде стал новым эпицентром распространения коронавируса, заявила эксперт по инфекционным заболеваниям Лиллиан Аббо. Об этом сообщает Mediaite.

«То, что мы наблюдали в Ухане пять месяцев назад, мы наблюдаем сейчас здесь», — отметила Аббо.

В настоящее время во Флориде выявлено 282 435 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 24% — в округе Майами-Дейд, рассказала эксперт.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 135 тысяч — с летальным исходом.

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