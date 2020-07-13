Превышение допустимого уровня вредных веществ выявили на месте пожара в Самаре

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявлено на месте крупного пожара на лакокрасочном заводе в Самаре, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, обнаружено превышение ПДК сажи и пыли непосредственно на месте пожара. При этом в зоне жилой застройки показатели находятся в норме.

Жителям ближайших районов Самары рекомендуется закрыть окна, избегать длительного нахождения на воздухе, закрывать окна и форточки влажной тканью, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Самаре загорелся склад лакокрасочных материалов, максимальная площадь пожара составила 10 тысяч кв.м.

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