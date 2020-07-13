В Петербурге выявили 33 COVID-положительных новорожденных
В Санкт-Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главного врача родильного дома №18 Галину Гриненко.
По ее словам, у двоих зараженных младенцев заболевание протекает тяжело, но пока непонятно, является ли причиной коронавирус или недоношенность новорожденных.
Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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