В Петербурге выявили 33 COVID-положительных новорожденных

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главного врача родильного дома №18 Галину Гриненко.

По ее словам, у двоих зараженных младенцев заболевание протекает тяжело, но пока непонятно, является ли причиной коронавирус или недоношенность новорожденных.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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