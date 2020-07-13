Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м.
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Пожар на складе лакокрасочных материалов в Самаре локализован на площади 10 тысяч кв. м., передает ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС России.
В ходе тушения вертолет МЧС произвел девять сливов, всего было сброшено 27 тонн воды, указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что склад загорелся на 2 тысячах кв.м., произошло обрушение кровли.
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