Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м.

Пожар на складе лакокрасочных материалов в Самаре локализован на площади 10 тысяч кв. м., передает ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС России.

В ходе тушения вертолет МЧС произвел девять сливов, всего было сброшено 27 тонн воды, указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что склад загорелся на 2 тысячах кв.м., произошло обрушение кровли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадь пожара на складе в Самаре выросла до 7,5 тыс. кв.м.

— В Самаре загорелся склад с краской на площади 2 тысячи кв. м