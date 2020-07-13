ВОЗ назвала условие усугубления пандемии COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции будет лишь усугубляться, если общество будет игнорировать базовые правила противодействия распространению вируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

Для того, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом, важно соблюдать дистанцию, мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты и оставаться дома в случае заболевания, напомнил Гебрейесус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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