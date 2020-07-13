В Москве до конца суток ожидается гроза и сильный ветер

До конца суток 13 июля в Москве прогнозируются дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Экстренное предупреждение столичный МЧС распространил у себя в Twitter.

МЧС рекомендует жителям и гостям города воздержаться от поездок на личных автомобилях, при управлении транспортом соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москвичам следует укрыться в капитальных строениях, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от грозы под деревьями.