В Самаре загорелся склад с краской на площади 2 тысячи кв. м

В Самаре горит склад с лакокрасочными материалами, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что у здания, расположенного на улице Профильная, уже обрушилась кровля на площади 400 кв. м.

«Предварительно, пострадавших нет», — указано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что для тушения пожара привлечены 95 человек и 31 единица техники.

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