«Золотая судья» Елена Хахалева лишена полномочий

Квалификационная коллегия судей России приняла решение лишить полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно решению, «золотая судья» будет привлечена к дисциплинарной ответственности и лишится первого квалификационного класса.

Ранее сообщалось, что Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.

Впервые фамилия Хахалевой прозвучала на широкую публику, когда адвокат Сергей Жорин опубликовал в сети видео со свадьбы ее дочери, которая, по его словам, обошлась в $2 млн. Он призвал объяснить происхождение средств, потраченных на эту свадьбу.

Елена Хахалева, в свою очередь, назвала сумму в $2 млн «цифрой, взятой с потолка». По ее словам, все затраты на организацию свадьбы взял на себя ее бывший муж.

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