Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае не очень хорошей, так как в регионе количество инфицированных максимальное на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

«Ситуация по коронавирусу у вас действительно не очень хорошая, я бы даже жестче сказал. У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку», — сказал полпред.

По его словам, правительству России удалось сдержать проникновение инфекции из Китая в восточные регионы в начале пандемии, однако позже она распространилась на Дальний Восток с запада России.

Трутнев также добавил, что ситуация с койко-местами в крае так же остается не очень хорошей — 76% коек в больничном фонде региона остаются занятыми.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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