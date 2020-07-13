Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае не очень хорошей, так как в регионе количество инфицированных максимальное на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».
«Ситуация по коронавирусу у вас действительно не очень хорошая, я бы даже жестче сказал. У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку», — сказал полпред.
По его словам, правительству России удалось сдержать проникновение инфекции из Китая в восточные регионы в начале пандемии, однако позже она распространилась на Дальний Восток с запада России.
Трутнев также добавил, что ситуация с койко-местами в крае так же остается не очень хорошей — 76% коек в больничном фонде региона остаются занятыми.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин: ситуация с летальностью от коронавируса неплохая