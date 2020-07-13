Путин призвал правительство решить жилищный вопрос в России

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс впервые кардинально решить жилищный вопрос. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что такую возможность нельзя упустить, а также поручил правительству страны и вице-премьеру Марату Хуснуллину уделить пристальное внимание вопросу обеспечения россиян жильем.

Путин также призвал ставить в этом вопросе амбициозные цели и настойчиво работать в соответствующем направлении.

Ранее российский лидер предложил расширить условия льготной ипотеки.

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