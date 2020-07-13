Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.

В посольстве изданию сообщили, что условия ограничения по въезду в страну остаются прежними, а сообщение было неправильно интерпретировано.

В посольстве отметили, что «границы не откроют».

Посольство Венгрии также удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России. Ранее посольство Венгрии анонсировало список стран так называемой «желтой» зоны, в него, в том числе, вошла Россия. Граждане этих стран, как предполагалось, могли посещать Венгрию при наличии документов. подтверждающих отрицательные тесты на COVID-19.

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