Иммунолог перечислил варианты предотвращения заражения COVID-19

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, как можно предотвратить заражение COVID-19. Об этом сообщает kp.ru.

Для этого человек должен обладать сильным врожденным иммунитетом. Именно он остановит инфекцию на начальной стадии и не даст ей проникнуть дальше в организм. В таком случае человек не заразится изначально.

Если человек заразился, но у него хороший иммунитет, то организм оперативно поборет COVID-19 и выработает достаточное количество антител.

Последний вариант легко перенести COVID-19 — быть обладателем иммунитета, не склонного к тромбозам. Тогда болезнь пройдет бессимптомно.

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