Названы города России, жители которых не носят с собой документы

Жители Тамбова, Брянска и Казани реже всего носят с собой документы. Об этом говорится в исследовании агентства Zoom Market, поступившем в «Газету.Ru».

В первую десятку рейтинга также вошли Иваново, Саратов, Воронеж, Сочи, Томск, Уфа и Ростов-на-Дону.

Чаще остальных россиян документы носят жители Москвы, Севастополя и Владивостока.

При этом около 58% россиян в качестве удостоверяющего личность документа носят паспорт, еще 42% респондентов – водительское удостоверение.

Согласно данным опроса, обязательно берут с собой документы граждане, проживающие не в родном городе (49%), управляющие автомобилем (39%), посещающие учреждения с пропускной системой (12%).

Ранее сообщалось, что в России станут изготавливать первые электронные паспорта уже в первом полугодии 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Паспорт без очереди: в России заработали криптобиокабины