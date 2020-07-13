Стрелявший в мечетях новозеландского Крайстчерча отказался от услуг адвокатов

Устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче австралиец Брентон Таррант не будет обращаться к услугам адвокатов и хочет сам представлять свои интересы на судебном заседании, которое запланировано на 24 августа текущего года. Об этом пишет газета New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов.

Как рассказал один из защитников, Джонатан Хадсон, Таррант «предпочел» сделать именно так и имеет на это право. По словам юриста, между обвиняемым и другими адвокатами не было никакого конфликта.

Издание отмечает, что судья разрешил австралийцу не пользоваться услугами адвокатов. Однако на слушании будет находиться защитник для оказания консультаций. Таррант сможет получить у него консультации в случае необходимости.

Теракт произошел в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Боевики напали на две мечети, в результате трагедии погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Таррант признался в убийстве 51 человека в ходе теракта в городе.