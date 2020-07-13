В поселке Тухард под Красноярском ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Режим ЧС муниципального характера был объявлен властями в поселке Тухард в Красноярском крае после того, как из-за разгерметизации трубопровода в безымянное озеро попало топливо объемом около 44 тонн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на районную администрацию.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», — заявили в администрации.

По словам местных властей, площадь разлива составляет около 600 кв. м. Сброс произошел из-за разгерметизации трубопровода, по которому авиационное топливо перекачивалось с баржи на вертолетную площадку.

В настоящее время на территории озера устанавливаются боновые заграждения. К аварийным работам подключены более 100 спасателей.

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