СК начал проверку из-за крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области

Следователи инициировали проверку по факту крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как рассказал собеседник агентства, на место происшествия уже направились следователи и сотрудники МЧС России по региону.

«Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении указывается, что при падении самолет загорелся.

Самолет Ан-2 13 июля упал в Большеболдинском районе Нижегородской области. В результате ЧП погиб один человек.

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