В понедельник в Москве ожидается до +26°C

В понедельник, 13 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны сильные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха прогреется до +24°C — +26°C. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны усиления до 12 — 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +15°C — +17°C. Продолжат идти дожди, местами возможна гроза.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.