Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о «российском следе» в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.

Он отметил, что власти не располагают данными о якобы причастности России у акциям протеста, проходящим в Сербии.

«У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать», — подчеркнул Вучич.

Глава государства добавил, что были замечены «странные типы» из иностранных государств.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

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