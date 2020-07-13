Москвичей предупредили о «заполярной» погоде

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «заполярной» погоде, которая придет в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что москвичей ожидает резкое понижение температуры, а также непрекращающиеся дожди и ветер.

По его словам, со второй половины дня вторника, 14 июля, в столице ожидаются интенсивные ливни.

Вильфанд добавил, что в среду, 15 июля, и четверг, 16 июля, столбики термометров опустятся до отметок в +14°C — +19°C.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что из-за близкой к 100% влажности температура воздуха будет ощущаться еще холоднее.

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