Боливийский министр экономики заразился COVID-19
В Боливии глава министерства экономики Оскар Ортис получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. об этом сообщается в его Twitter.
Он рассказал о получении первых результатов сданных им анализов.
По его словам, врачи приняли решение о его госпитализации для наблюдением за развитием болезни.
Ортис отметил, что «чувствует себя хорошо». Поводом для сдачи анализов стала слабость и боль в мышцах.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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