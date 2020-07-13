Президент Сербии назвал протесты в стране бессмысленными

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о проходящих в стране акциях протестов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в протесте, который прошел в воскресенье, 12 июля, перед Скупщиной в Белграде, участвовали менее 500 человек.

«Сегодня вечером нет и 500 человек, что значит - заражение будет меньше, прошлой ночью их было около одной тысячи», — добавил Вучич.

Глава государства также призвал граждан вести себя дисциплинированно для победы над новым типом коронавируса COVID-19.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

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