Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие

Венгрия заявила о том, что готова принять российских туристов после открытия границ. Об этом сообщается в Facebook посольства Венгрии в России.

Так, Россия вошла в «желтую зону» стран, что даст возможность гражданам въезжать на территорию Венгрии с 15 июля 2020 года.

Въезд будет возможен при наличии справки о том, что человек имеет отрицательные результаты теста на новый тип коронавируса COVID-19.

После медицинского обследования граждане Венгрии, которые приезжают из России, или лица не являющиеся гражданами Венгрии должны пройти двухнедельный карантин. Однако карантин смогут не проходить те, кто имеет два COVID-отрицательных теста за минувшие пять днем. Тесты должны быть сделаны с интервалами в 48 часов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.