Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Сильно пьяный гражданин Украины угрожал заложить взрывное устройство на избирательном участке в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местной полиции.

По данным полиции, 46-летний мужчина позвонил в полицию и потребовал прислать к нему участкового полицейского. В противном случае он угрожал заминировать избирательный участок, на котором проходит голосование.

Мужчина был задержан, в его крови обнаружили три промилле алкоголя, указано в сообщении полиции. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В результате проверки на участке взрывное устройство не обнаружено.

В настоящее время в Польше проводится второй тур выборов главы государства.

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