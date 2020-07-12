Жертвами наводнения в Японии стали 70 человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате проливных дождей, которые привели к наводнениям и оползням, в Японии погибли 70 человек, сообщает телеканал NHK.

В числе погибших 63 жителя префектуры Кумамото, указано в сообщении. Отмечается, что судьба 13 человек по всей стране остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

Согласно прогнозу погоды, сильные ливни в Японии продолжатся до вторника, 14 июля.

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