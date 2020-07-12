В Екатеринбурге загорелся склад с производственным оборудованием
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Пожар вспыхнул на территории промышленной площадки в Екатеринбурге. Там горит ангар, в котором находится производственное оборудование, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Свердловской области Наталью Зырянову.
Она сообщила, что согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет 800 кв. м.
«В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке», — сказала Зырянова.
Как передали информагентству в пресс-службе МЧС России, пожар возник на улице Полевая, 76.
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