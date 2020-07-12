Во Флориде выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки среди других штатов

Во Флориде в воскресенье, 12 июля, зафиксирован самый большой прирост случаев коронавируса нового типа за минувшие сутки. Этот показатель стал рекордным для одного штата с начала пандемии, передает AP News cо ссылкой на Департамент здравоохранения и социальных служб США.

Так, за минувшие 24 часа тесты на COVID-19 в этом штате оказались положительными у 15 299 человек.

В общей сложности во Флориде зарегистрировано уже 269 811 случаев коронавируса.

Предыдущий рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки принадлежал Калифорнии. Там 8 июля коронавирус подтвердили у 11 694 человек.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной информации. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысячи — со смертельным исходом.

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