Мужчина с луком и стрелами разоружил полицейских в Германии

Полиция земли Баден-Вюртемберг, Германия, ищет вооруженного луком и стрелами мужчину, сообщает Baden Online.

Мужчина, вооруженный луком и стрелами, а также ножом и пистолетом, угрожал полиции города Оппенау, забрал у них оружие и скрылся в лесу, указано в сообщении. В настоящее время проводится масштабная операция по его поиску.

К поискам привлечены более 100 сотрудников полиции, несколько патрульных машин и три полицейских вертолета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

— Телефон спас австралийца от выпущенной в него стрелы