Почти 38 млн человек пострадали из-за наводнений в Китае

Почти 38 млн человек пострадали, более 140 погибли или пропали без вести из-за наводнений в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местных властей.

По данным властей, наводнения в 27 регионах страны нанесли ущерб 37,9 млн местных жителей. Эвакуированы были 2,25 млн человек, 141 человек погиб или пропал без вести. В экстренной помощи на данный момент нуждаются 1,26 млн человек.

Общий ущерб от наводнений оценивается в 82,2 млрд юаней ($11,7 млрд).

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