Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Москве в ближайший час
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В Москве в ближайший час и до конца суток ожидается дождь, гроза и град, а также сильный ветер, указано в экстренном предупреждении управления МЧС России по городу.
При грозе ветер может усиливаться до 12-17 м/с.
МЧС рекомендует жителям и гостям города воздержаться от поездок на личных автомобилях, при управлении транспортом соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москвичам следует укрыться в капитальных строениях, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от грозы под деревьями.