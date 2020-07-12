Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Москве в ближайший час

В Москве в ближайший час и до конца суток ожидается дождь, гроза и град, а также сильный ветер, указано в экстренном предупреждении управления МЧС России по городу.

При грозе ветер может усиливаться до 12-17 м/с.

МЧС рекомендует жителям и гостям города воздержаться от поездок на личных автомобилях, при управлении транспортом соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москвичам следует укрыться в капитальных строениях, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от грозы под деревьями.