Минздрав США ожидает рост числа смертей от COVID-19

Министерство здравоохранения США ожидает, что в ближайшее время смертность от новой коронавирусной инфекции будет увеличиваться. Об этом заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар телеканалу ABC.

При увеличении числа новых случаев заболевания и росте темпов госпитализации увеличивается и число смертей, отметил Жируар. По его словам, американский минздрав ожидает, что количество летальных случаев будет расти еще две-три недели, после чего будет спад.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной информации. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысяч — с летальным исходом.

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