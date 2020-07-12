Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В среду и четверг, 15 и 16 июля, максимальная температура в Москве составит всего +14…18°C, отметил Вильфанд. При этом, по его словам, ощущаться температура воздуха будет всего на +12…+14°C из-за высокой влажности и сильных порывов ветра.

Кроме того, ожидаются дожди, местами сильные, предупредил синоптик.

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