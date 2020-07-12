Психолог сравнил выход из карантина с послевоенным периодом

Руководитель Школы структурной психосоматики Андрей Минченков раскрыл, что роднит период после выхода из карантина с послевоенным временем. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

После сильного стресса у людей возникает постстрессовый травматический синдром, характеризующийся повышенной тревожностью, невротическими расстройствами и иными болезнями, заявил психолог.

О подобных последствиях стресса писал австрийский психиатр Виктор Франкл, который во времена войны сидел в концлагере, рассказал Минченков. Он добавил, что Франкл называл самой сложной стадией выход из напряженного состояния, когда все завершилось.

В настоящее время у россиян также наблюдается рост неуверенности и тревожности после снятия мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, отметил эксперт. По его словам, для снижения уровня напряженности нужно обращаться к физическим упражнениям и психологическим практикам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Психологический удар»: что ждет россиян после пандемии

— Антидепрессанты стали востребованнее в России

— Психолог рассказала, как пандемия помогла людям взглянуть на жизнь по-новому