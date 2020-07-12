В Красноярском крае произошла утечка авиатоплива при перекачке
В Таймырском округе Красноярского края вылилось на грунт более 10 кубометров авиатоплива при перекачке с танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в населенном пункте Тухард в акватории реки Большая Хета.
Так, при перекачке авиационного топлива с танкера в резервуар, установленный на берегу, произошла разгерметизация трубопровода с последующим разливом более 10 кубометров топлива на грунт.
На данный момент трубопровод перекрыт, попадание нефтепродуктов в реку не допущено.
Уточняется, что длина трубопровода составляет 2 км. В настоящее время проводятся работы по рекультивации грунта.
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