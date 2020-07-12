В Совфеде перечислили плюсы идеи об ограничении изъятия детей из семей

В Совфеде высказались о проекте закона об ограничении внесудебного изъятия детей из семей, который накануне был внесен в Госдуму. О преимуществах инициативы рассказал «Газете.Ru» сенатор и автор проекта Андрей Клишас.

Он считает, что главным плюсом законопроекта является то, что нововведение позволит обеспечить «защиту прав ребенка и интересов семьи». Кроме того, проект закона позволит защитить права ребенка и воспитываться в своей семье.

«Суд сможет принять взвешенное решение, обеспечив соблюдения прав детей и интересов семьи», — сказал он.

По словам Клишаса, властям еще предстоит установить критерии, которые позволят определять «исключительные случаи» при установлении оснований для изъятия ребенка.

«Предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей», — добавил сенатор.

Подробнее о плюсах и минусах проекта закона читайте в материале «Газеты.Ru».

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