В России выздоровели после заражения COVID-19 более 500 тысяч человек

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в России превысило отметку в 500 тысяч человек, отмечает оперативный штаб.

По данным штаба, на сегодняшний день доля вылечившихся от общего числа заразившихся равна 69%.

За последние сутки в регионах РФ выздоровели 3 615 человек, а выявили 6 615 случаев коронавируса.

В Москве за сутки выздоровели 465 человек (всего — 164,5 тыс.), в Подмосковье вылечились 40 947 пациентов (+322 за сутки), в Санкт-Петербурге 21 233 выздоровели (+162 за 24 часа).

Всего в России на сегодняшний день обнаружено 727 162 заболевших. Число летальных случаев возросло до 11 335.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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