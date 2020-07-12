Уголовное дело возбуждено после вооруженного ограбления банка в Петербурге

После вооруженного ограбления отделения банка в Кировском районе Санкт-Петербурга было заведено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Накануне неизвестный ворвался в банк, сделал несколько выстрелов, после чего взял 4 млн рублей и скрылся.

Дело заведено по ч. 4 ст. 162 УК России «Разбой». В настоящее время грабитель не пойман. Полицейские продолжают поиски злоумышленника.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

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